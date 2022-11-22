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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции сообщила об аресте двух подозреваемых в шпионаже, одного из них обвинили в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы", сообщает во вторник Associated Press.

В релизе прокуратуры не уточняется, о какой иностранной державе идет речь. Арест состоялся во вторник утром.

Подозреваемые были задержаны в районе Стокгольма, никакой информации о них прокуратура не дает.

В прокуратуре отметили, что этот арест никак не связан с проведенным ранее в ноябре арестом двух братьев, которых обвинили в шпионаже в пользу России.

Швеция
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