В Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции сообщила об аресте двух подозреваемых в шпионаже, одного из них обвинили в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы", сообщает во вторник Associated Press.

В релизе прокуратуры не уточняется, о какой иностранной державе идет речь. Арест состоялся во вторник утром.

Подозреваемые были задержаны в районе Стокгольма, никакой информации о них прокуратура не дает.

В прокуратуре отметили, что этот арест никак не связан с проведенным ранее в ноябре арестом двух братьев, которых обвинили в шпионаже в пользу России.