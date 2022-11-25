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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Швеции начался судебный процесс над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Швеции стартовали слушания в суде по делу двух братьев, шведских подданных иранского происхождения, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.

В пятницу 42-летний Пейман Киа и 35-летний Паям Киа предстали перед окружным судом Стокгольма, их обвиняют в совместной работе по сбору и передаче информации России в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.

По данным шведских СМИ, Пейман Киа с 2014 по 2015 годы работал во внутренней разведке Швеции, а также в ВС Швеции.

Пеймана Киа арестовали в сентябре 2021 года, а его брата - в ноябре 2021 года. Оба отрицают выдвинутые в их адрес обвинения. Им грозит пожизненное заключение, если суд признает их виновными.

Швеция
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