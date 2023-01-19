Американский генерал предложил учитывать баланс разных вооружений при помощи Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При обсуждении военной помощи Украине не нужно зацикливаться на каком-то одном типе оружия, так как важен скорее баланс разных систем вооружений, заявил на пресс-конференции главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Нет вооружения, которое бы само по себе решило бы все проблемы, - сказал он после заседания военного комитета НАТО. - В этом вопросе важен баланс".

На вопрос о перспективах передачи Украине танков, Каволи ответил, что в этом случае важно понимать, что речь должна идти не просто о том, чтобы отдать эту технику, а "о всей системе - самих поставках, ремонте, логистике".

Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что с чисто военной точки зрения он согласен, что Украине нужны поставки танков. Он не стал рассуждать о том, о каких именно моделях может идти речь.