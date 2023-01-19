Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Американский генерал предложил учитывать баланс разных вооружений при помощи Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При обсуждении военной помощи Украине не нужно зацикливаться на каком-то одном типе оружия, так как важен скорее баланс разных систем вооружений, заявил на пресс-конференции главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Нет вооружения, которое бы само по себе решило бы все проблемы, - сказал он после заседания военного комитета НАТО. - В этом вопросе важен баланс".

На вопрос о перспективах передачи Украине танков, Каволи ответил, что в этом случае важно понимать, что речь должна идти не просто о том, чтобы отдать эту технику, а "о всей системе - самих поставках, ремонте, логистике".

Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что с чисто военной точки зрения он согласен, что Украине нужны поставки танков. Он не стал рассуждать о том, о каких именно моделях может идти речь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США НАТО Украина Европа Кристофер Каволи Роб Бауэр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Макрон высказался за сохранение возможности диалога с Россией

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });