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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Новый глава Минобороны ФРГ обсудил с главой Пентагона военную помощь Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Новый министр обороны Германии Борис Писториус обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином помощь Украине в сфере обороны, сообщает Ntv. Министры встретились в Берлине.

Военная операция на Украине

Писториус заверил Остина в тесном сотрудничестве Германии с США по вопросу дальнейшей передаче вооружений Украине.

Как уточняет Ntv, ни Писториус, ни Остин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров не упоминали тему возможных поставок танков Украине.

Писториус принял присягу в новой должности ранее 19 января в Бундестаге. Он сменил на этом посту Кристину Ламбрехт, которая 16 января подала в отставку после нескольких месяцев критики ее работы. Ранее Писториус руководил МВД Нижней Саксонии.

20 января, базе ВВС США Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Остин, министры обороны многих западных стран.

Борис Писториус Германия США Пентагон Минобороны Ллойд Остин Украина Рамштайн
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