Блинкен выступил за ускорение вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со шведским коллегой Тобиасом Биллстремом заявил, что выступает за быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает госдепартамент

"Госсекретарь подтвердил поддержку США вступления Швеции и Финляндии в НАТО и важность скорейшей ратификации вступления этих стран союзниками", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Блинкен в ходе разговора "подчеркнул твердую уверенность США в том, что Швеция и Финляндия полностью готовы присоединиться к альянсу".

"Блинкен и Биллстрем подчеркнули приверженность трансатлантическому партнерству и прочным двусторонним отношениям между США и Швецией", - сообщает госдеп.

Из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале.

Турция пока заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Часть этих требований Стокгольм и Хельсинки выполнили. Однако по мнению турецкой стороны, данная работа еще не завершена.