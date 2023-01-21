Турция отменила визит министра обороны Швеции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, Анкара приняла решение его отменить, передает в субботу агентство "Анадолу".

"В сложившейся ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра", - сообщил Акар журналистам.

Он отметил, что Турция считает недопустимой позицию властей Швеции, игнорирующих антитурецкие акции, проходящие в этой стране.

Как сказал турецкий министр, "ожидаем от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов в данном направлении".

Ожидается, что в субботу в Швеции пройдет акция сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее в январе группа близких к РПК активистов распространила видео, где показан повешенным на одном из мостов Стокгольма манекен, изображающий президента Турции Реджепа Эрдогана. Из-за этого инцидента посол Швеции был вызван в турецкий МИД.

Это событие произошло в то время, когда Турция блокирует прием в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, обвиняя их в предоставлении убежища членам РПК и солидарным с этой партией организаций, которые Анкара расценивает как террористические.