Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Представители оборонных ведомств ряда стран, обсуждающих в пятницу военную помощь Украине, не смогли прийти к согласию в отношении возможной передачи западных танков Киеву, сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Единой позиции по поводу отправки танков Украине нет", - сказал Писториус на американской авиабазе Рамштайн, где идут эти переговоры. Его цитирует агентство Bloomberg

Министр пояснил, что в пятницу речь шла о возможных поставках танков немецкого производства Leopard, но не об американских танках M1 Abrams.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передачи танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Западные СМИ уточняли, что хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых Германией ограничений на экспорт вооружений.

Однако ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Варшава может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства.