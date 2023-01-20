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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Нидерланды готовы передать Украине F-16 в случае запроса

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов, если это потребуется, будет готово рассматривать вопрос о передаче Украине танков Leopard-2 и самолетов F-16, сообщает EFE со ссылкой на главу нидерландского МИД Вопке Хукстру.

По словам министра, его страна может "без предрассудков" рассмотреть поставки таких вооружений. В случае с танками Нидерланды предпочитают действовать не самостоятельно, а в составе коалиции из нескольких стран. Вопрос о самолетах, как отметил Хукстра, можно рассмотреть в случае поступления запроса на них от Киева.

"Никаких табу (на поставки вооружения - ИФ) у нас нет", - добавил министр.

EFE отмечает, что одна из четырех партий, входящих в нидерландскую правящую коалицию, добивается от правительства более активной передачи вооружений Киеву. В том, что касается танков, Нидерланды, как и другие страны, не могут их передать третьей стороне без согласия их производителя - ФРГ. Берлин же пока такого согласия не дает.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Нидерланды Украина МИД Вопке Хукстра Leopard-2 F-16
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