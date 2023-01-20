Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Глава Нефтяного фонда Норвегии спрогнозировал "долгий период очень низкой доходности"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мировые инвесторы столкнутся с длительным периодом крайне низкой доходности активов, поскольку последствия экономических потрясений прошлого года только начинают проявляться, сказал глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

NBIM управляет Государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), крупнейшим в мире.

В миреНорвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%Читать подробнее

"Я думаю, мы увидим длительный период очень, очень низкой доходности", - сказал Танген в интервью Financial Times на полях Всемирного экономического форма в Давосе.

"Мы пока еще не увидели последствий обвала стоимости активов на $30 трлн в прошлом году", - отметил он.

Танген также предупредил, что отмена антиковидных ограничений в Китае может оказать давление на инфляцию в США, вследствие чего перспектива новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой не выглядит "такой уж невероятной".

По его словам, Нефтяной фонд в прошлом году потерял 14% стоимости активов, тогда как мировые фондовые рынки упали на 20%. Избежать большей просадки фонду помогли повышенная концентрация активов в акциях компаний энергетического сектора, выросших вслед за ценами на нефть, и осторожный подход к покупке бумаг фирм, выходящих на IPO, сказал Танген.

"Еще в 2021 году мы подумали, что качество IPO очень низкое, - отметил он. - В бурные времена на рынок выходит всякий мусор".

Норвегия Нефтяной фонд Norges Bank Investment Management NBIM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Нефть ускорила рост и готовится завершить неделю в плюсе

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Бывшему президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце

Бывшему президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });