Норвегия собралась повысить налоги для нефтегазового сектора в 2023 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии намерено в следующем году уменьшить налоговые льготы для нефтегазового сектора, введенные во время пандемии COVID-19, сообщает MarketWatch.

Согласно предложению министерства финансов, налоговый вычет для отрасли будет снижен до 12,4% с 17,69%. Как ожидается, это повысит поступления в бюджет на 2 млрд крон ($190 млн) в 2023 году.

Временные налоговые послабления были направлены на поощрение инвестиций в нефтегазовый сектор во время пандемии на фоне резкого падения цен на нефть. Однако с тех пор стоимость топлива значительно выросла, поэтому теперь необходимо провести корректировку налоговой политики, говорится в заявлении Минфина, посвященном бюджету на 2023 год.

Норвежская экономика быстро восстановилась после пандемии, при этом инфляция достигла самого высокого уровня за несколько десятилетий. "Экономическая политика должна быть ужесточена, чтобы снизить инфляционное давление и помочь сохранить занятость на высоком уровне", - говорится в заявлении правительства.

Также в следующем году предлагается сократить сумму, которую правительство сможет изъять из Нефтяного фонда (суверенный фонд национального благосостояния) на 18,3 млрд крон - до 316,8 млрд крон. Бюджетные правила позволяют ежегодно забирать из фонда денежные средства на сумму максимум 3% от его стоимости, исходя из предложения Минфина в 2023 году будет выведено примерно 2,5%.