Поиск

Танген переназначен главой управляющей компании суверенного фонда Норвегии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая государственным пенсионным фондом Норвегии, переназначила Николая Тангена генеральным директором на второй срок.

Танген возглавляет NBIM, которая является подразделением норвежского ЦБ (Norges Bank), с сентября 2020 года. Его следующий пятилетний срок на этом посту начнется 1 сентября, сообщает Norges Bank.

"За последние 4,5 года Танген продемонстрировал отличную способность добиваться сильных результатов как гендиректор NBIM", - заявила глава ЦБ Ида Вольден Бахе.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) был создан в 1990 году. В 2024 году он получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($238 млрд), зафиксировав доход от инвестиций в 13%.

Норвегия NBIM Norges Bank Ида Вольден Бахе Николай Танген
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РФПИ сообщил о планах обсудить проекты в космосе с Илоном Маском

Глава РФПИ сообщил о планах обсудить проекты в космосе с Илоном Маском

Audi сократит 7,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2029 года

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские медики заявили о 310 погибших в ходе ночной атаки Израиля на Газу

Что случилось этой ночью: вторник, 18 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские танки обстреливают юг сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обвинило Нетаньяху в создании угроз жизни заложников

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди

Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2210 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });