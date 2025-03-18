Танген переназначен главой управляющей компании суверенного фонда Норвегии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая государственным пенсионным фондом Норвегии, переназначила Николая Тангена генеральным директором на второй срок.

Танген возглавляет NBIM, которая является подразделением норвежского ЦБ (Norges Bank), с сентября 2020 года. Его следующий пятилетний срок на этом посту начнется 1 сентября, сообщает Norges Bank.

"За последние 4,5 года Танген продемонстрировал отличную способность добиваться сильных результатов как гендиректор NBIM", - заявила глава ЦБ Ида Вольден Бахе.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) был создан в 1990 году. В 2024 году он получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($238 млрд), зафиксировав доход от инвестиций в 13%.