Министр обороны ФРГ не исключил, что Берлин санкционирует поставки немецких танков Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нельзя исключать, что Германия поставит сама, или даст разрешение странам, на вооружении которых стоят танки Leopard, реэкспортировать их на Украину, заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В интервью телекомпании ZDF Писториус заявил, что "никто не исключает отправки танков Leopard, или что может быть дано разрешение или одобрение на поставку другими европейскими партнерами".

В эфире телекомпании ARD он сказал, что это "станет ясно в ближайшие несколько часов".

Писториус, добавив, что решение будет принято в координации с западными союзниками, в частности Соединенными Штатами.

В то же время, как сообщают СМИ, ссылаясь на германских чиновников, Берлин пока не получал никаких запросов на получение лицензии на реэкспорт танков Leopard.

Телеканал CNN обратил внимание, что на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином накануне Писториус заявил, что Германия "будет продолжать в будущем вместе с нашими партнерами поддерживать Украину", однако не упомянул танки.

Как сообщалось, Берлин готов к поставкам своих танков при условии, что США предоставят Украине свои танки M1 Abrams.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Варшава может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства.

"Согласие - это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо сами сделаем то, что должно быть сделано" - сказал Моравецкий.

CNN отмечает, что Киев обратился с просьбой о поставке имеющихся на вооружении Leopard к Канаде, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландам, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Турции, пообещав "использовать это оружие ответственно и исключительно в целях защиты территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

Вопросы о поставке Киеву танков, а также ракет большой дальности станут предметом дискуссий на заседании контактной группы по Украине, которое открывается в пятницу на американской базе Рамштайн в ФРГ, считают наблюдатели.