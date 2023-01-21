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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

ЕС осудил подавление демонстраций силами безопасности Перу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи со столкновениями в Перу протестующих и полиции заявил, что социальные и политические кризисы следует преодолевать при полном соблюдении конституционного порядка, верховенства права, прав человека и не допускать насилия.

"В последние дни в Перу продолжаются ожесточенные столкновения между протестующими и полицией. Европейский союз сожалеет об очень большом количестве жертв с начала протестов. Мирные социальные протесты, уважающие верховенство права, законны в демократическом обществе", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.

Как отметил представитель ЕВС, "ЕС вновь заявляет о своем осуждении широко распространенных актов насилия, а также непропорционального применения силы подразделениями безопасности".

Он сообщил, что в Евросоюзе приветствуют недавний визит в Перу представителей Межамериканского суда по правам человека для наблюдения за ситуацией в контексте нынешнего институционального кризиса и социальных протестов. В Брюсселе рассчитывают, что "национальные органы проведут расследование и привлекут к ответственности виновных в злоупотреблениях или нарушениях прав человека.

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ЕС призывает правительство и всех политических игроков принять срочные меры для восстановления спокойствия и обеспечения инклюзивного диалога с участием гражданского общества и затронутых сообществ с целью выхода из кризиса, сказано в коммюнике.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны.

Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Протесты в Перу

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Перу ЕС
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