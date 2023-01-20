Один человек погиб и 40 пострадали в ходе протестов в Перу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ночь на 20 января в Перу в столкновениях протестующих и полиции один человек погиб и около сорока получили травмы и ранения, сообщает радиостанция Radioprogramas del Peru. Беспорядки произошли в том числе в столице страны - Лиме.

В Лиме днем 19 января прошли манифестации с требованиями отставки президента Дины Болуарте, роспуска Конгресса и проведения досрочных выборов. Как отмечает АР, сначала протесты проходили относительно мирно и сопровождались отдельными стычками с полицией, которая применяла слезоточивый газ. Но после заката ситуация обострилась, столкновений стало больше, а рядом с исторической площадью Святого Мартина в одном из зданий произошел крупный пожар.

В других регионах страны также произошли акции протеста, в Арекипе протестующие попытались взять штурмом аэропорт.

Протесты в Перу проходят с декабря, акции устраивают избиратели и сторонники бывшего президента Педро Кастильо, преимущественно жители сельской местности. Кастильо был смещен с должности после того, как попытался распустить парламент. Он сейчас находится под арестом. 7 декабря в должность президента вступила вице-президент Дина Болуарте, отставки которой сейчас добиваются протестующие. По подсчетам АР, с начала протестов в столкновениях погибли 55 человек.