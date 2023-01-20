Президент Перу заявила о готовности продолжать диалог с протестующими

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Перу Дина Болуарте в телеобращении к согражданам заявила, что продолжает рассчитывать на диалог с протестующими, которые требуют ее отставки, передает Radioprogramas del Peru.

Ее обращение вышло в эфир 19 января вечером, в день массовых протестов, которые прошли в том числе в Лиме.

"Я не намерена отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить, давайте работать ради страны", - сказала Болуарте.

Она добавила, что все, кто был замечен в актах вандализма во время акций протеста, понесут заслуженное наказание. "Наше Национальное разведывательное агентство действует твердо, и скоро вместе с прокуратурой мы получим подтверждения и инициируем процессы против тех людей, которые совершают акты насилия, уничтожают частную и государственную собственность", - сказала она.

Болуарте также опровергла распространяемую в соцсетях информацию о ее планах уйти в отставку.

В ночь на пятницу протесты в Лиме перешли в столкновения с полицией и беспорядки. Полицейские применяли слезоточивый газ. По последним данным, в столице погиб один человек и около сорока были ранены. По данным АР, всего с начала протестов в Перу погибли 55 человек.

Протесты начались в стране в начале декабря после смещения президента Педро Кастильо. Его сторонники требуют отставки Болуарте, которая раньше была вице-президентом страны. Также они требуют роспуска парламента и проведения внеочередных всеобщих выборов.