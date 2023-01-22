До десяти выросло число жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в результате стрельбы в городе Монтерей-Парк в Калифорнии, сообщает CNN.

Еще десятеро пострадавших доставлены в больницы. Стрелявший сбежал с места преступления, ведется его поиск. Мотивы нападения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали девять человек.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии. Ранее жители Монтерей-Парка отмечали Новый год по лунному календарю, на празднества пришли тысячи людей.