Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

До десяти выросло число жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в результате стрельбы в городе Монтерей-Парк в Калифорнии, сообщает CNN.

Еще десятеро пострадавших доставлены в больницы. Стрелявший сбежал с места преступления, ведется его поиск. Мотивы нападения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали девять человек.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии. Ранее жители Монтерей-Парка отмечали Новый год по лунному календарю, на празднества пришли тысячи людей.

США Монтерей-Парк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс избран премьер-министром страны

В доме Байдена обнаружены новые секретные документы

В доме Байдена обнаружены новые секретные документы
Военная операция на Украине

Новый министр обороны ФРГ анонсировал скорый визит на Украину

В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });