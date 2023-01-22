Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования в связи со стрельбой в Калифорнии, из-за которой погибли 10 человек.

"Мы с Джилл молимся за всех убитых и пострадавших во время стрельбы этой ночью в Монтерей-Парке", - написал Байден в твиттере.

Он отметил, что следит за ситуацией, и призвал местных жителей следовать предписаниям калифорнийских властей и соблюдать осторожность.

Между тем в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что стрелявшего пока все еще не удалось задержать, но стражи порядка делают все, чтобы это сделать.

По словам шерифа полиции Роберта Луны, предварительные данные указывают на то, что нападавший имел "азиатскую внешность". "Мы используем все ресурсы, чтобы задержать подозреваемого", - указал он.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния. В результате стрельбы погибли десять человек, еще десять пострадали.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 км к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии.