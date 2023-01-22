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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Девять человек стали жертвами стрельбы, которую устроил мужчина в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на управление шерифа округа Лос-Анджелес.

На место происшествия отправились десятки офицеров полиции. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало.

AP уточняет, что Монтерей-Парк расположен примерно в 16 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии.

Ранее жители Монтерей-Парк отмечали Новый год по лунному календарю, на празднества пришли тысячи людей.

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