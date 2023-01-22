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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Британия получила корабль для защиты подводных кабелей и трубопроводов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Королевскому вспомогательному флоту Великобритании передали сторожевой корабль, предназначенный для наблюдения под водой и для защиты подводных кабелей и трубопроводов, сообщает Defense News.

Корабль флота, обеспечивающего поддержку британских ВМС, приступит к операциям этим летом. Этот корабль водоизмещением 6 тыс. тонн, пока не получивший название, ранее обслуживал нефтедобывающие платформы, а затем прошел модернизацию на верфях в Беркенхеде прежде, чем отправится в состав вспомогательного флота.

Британские власти планируют ввести в строй еще один подобный корабль.

С данного корабля должны запускать автономные аппараты для подводного наблюдения и ведения боевых действий под водой. Однако точной информации о разведывательных возможностях корабля нет, уточняет Defense News.

В минувшем сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что альянс предпримет дополнительные шаги для защиты критически важной инфраструктуры. Он отмечал, что в рамках укрепления устойчивости важнейшей инфраструктуры проходит больше учений, идет обмен передовым опытом, согласованы руководящие принципы в отношении такой инфраструктуры; в том числе речь идет о подводных трубопроводах и кабелях, энергосетях.

Великобритания
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