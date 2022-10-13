НАТО усилит защиту важной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО договорились на встрече в Брюсселе усилить защиту наиболее значимых объектов инфраструктуры, сообщил по итогам заседания генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Более того мы укрепим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", - сказал он и добавил, что обсуждалась защита в том числе энергетических объектов.

26 сентября в Балтийском море произошли утечки газа из одной нитки газопровода "Северный поток 2", а также из обеих ниток "Северного потока 1". Это произошло неподалеку от датского острова Борнхольм. Вскоре шведская береговая охрана выявила четвертое место утечки. Расследования случившегося проводят в Дании, Швеции и Германии, а также в России.

Российская сторона добивается, чтобы ее подключили к работе западных групп, и предупреждает, что без ее участия будет считать выводы следствия несостоятельными. Кроме того, представители российского руководства заверяют, что готовы подавать газ в Европу по оставшейся целой ветке "Северного потока 2".

Представители Запада сообщали, что считают причиной утечек мощные взрывы и склоняются к тому, что причиной был человеческий фактор или диверсия. НАТО собирает информацию, которая могла бы помочь расследованию.