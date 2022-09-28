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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Повреждения "Северного потока" и "Северного потока-2" будет расследовано ФСБ в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме, сообщила в среду Генпрокуратура РФ.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как заявили в Генпрокуратуре, в отношении газопроводов были совершены умышленные действия.

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"В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

В среду, 28 сентября, стало известно, что Служба государственной безопасности Швеции (SAEPO, подразделение Главного полицейского управления) начала расследование утечек газа из газопроводов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит прояснить причину утечек газа.

Генпрокуратура ФСБ Северный поток
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