Глава ESA предупредил о последствиях для Европы отмены пусков "Союзов" с космодрома Куру

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европа может остаться без ракеты-носителя для проведения космических запусков во второй половине 2023 года из-за прекращенного сотрудничества с "Роскосмосом" о выводе полезной нагрузки российскими ракетами "Союз" с космодрома Куру, сообщил гендиректор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

"Вы знаете прекрасно, что произошло в прошлом году: запуски ракет "Союз" с космодрома Куру были прекращены. Таким образом, к середине года у Европы не будет гарантированной возможности совершать космические запуски, и это огромная проблема для нас", - заявил Ашбахер в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, Европа не сможет использовать собственные ракеты-носители для вывода полезной нагрузки. Перспективная ракета-носитель Ariane 6 до сих пор не готова к запускам, а последние миссии Ariane-5 запланированы на апрель и июнь 2023 года.

Ашбахер информировал, что в настоящий момент продолжается расследование причин аварии ракеты Vega-C, которая произошла в конце прошлого года. Комиссия, занимающаяся расследованием, представит выводы в середине февраля.

24 февраля 2022 года в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве российских специалистов.

17 марта 2022 года в ESA заявили, что агентство изучает возможность использования альтернативных ракет-носителей после отмены запусков российских ракет "Союз" с космодрома Куру. Среди проектов по обслуживанию космических аппаратов, которые были приостановлены из-за отзыва сотрудников "Роскосмоса" с космодрома Куру, в заявлении ESA были названы спутники Galileo M10, Galileo M11, EarthCare и телескоп Euclid.