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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

"Роскосмос" обсуждает с экваториальными странами Африки предоставление пусковых услуг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В странах Африки отмечается рост спроса на пусковые услуги, в связи с этим у "Роскосмоса" есть предложения государствам, расположенным вблизи экватора, сообщил телеканалу "Россия 24" глава госкорпорации Юрий Борисов.

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"Мы с определенного рода предложениями пытаемся удовлетворить этот спрос (по пусковым услугам - ИФ). Это страны, которые близки к экватору, которые имеют поля падения в океан, чтобы не создавать угрозу безопасности", - сказал он.

По его словам, спрос на пусковые услуги растет, а географическое положение африканского континента близ экватора дает определенного рода преимущества.

Ранее в этот же день Борисов назвал преждевременным обсуждение строительства "Роскосмосом" космодрома в Африке.

Он сообщил, что Россия готова сотрудничать с Африкой в космосе на равных взаимовыгодных условиях и первым шагом сотрудничества станет создание необходимой нормативно-правовой базы.

25 июня Борисов заявил, что "Роскосмос" заключит с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве, его подписание состоится в июле на форуме "Россия-Африка".

Роскосмос Юрий Борисов Африка
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