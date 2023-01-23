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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Опрос предрек поражение Бабиша во втором туре выборов президента Чехии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел может победить во втором туре выборов президента Чехии с результатом от 53% до 57% и, таким образом, опередить бывшего премьера Андрея Бабиша, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на опрос портала E15.

Так, Бабиш, согласно результатам опроса, может оказаться на втором месте с 43%-47% голосов. Явка избирателей во втором туре выборов ожидается на уровне 68%-71%.

В миреПавел и Бабиш проходят во второй тур президентских выборов в ЧехииЧитать подробнее

Первый тур выборов состоялся 13 января, а второй тур запланирован на 27 и 28 января.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Павел, как отмечают западные СМИ, придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.

Чехия Андрей Бабиш Петр Павел
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