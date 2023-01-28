Павел опережает Бабиша во втором туре выборов президента Чехии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел уверенно лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии, сообщают в субботу СМИ этой страны.

По итогам обработки 75% бюллетеней, у бывшего военачальника - около 54% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша - примерно 44%. Наблюдатели, в свою очередь, отмечают, что, учитывая эти результаты, Бабиш уже вряд ли сможет ликвидировать отставание от соперника.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Павел, как отмечают западные СМИ, придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.