Павел и Бабиш проходят во второй тур президентских выборов в Чехии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел проходят во второй тур президентских выборов, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на результаты подсчета 80% бюллетеней.

Бабиш пока получает 36% голосов, а Павел - 34%. Третьей, с 14% голосов, идет бывший ректор Университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя - Дануше Нерудова.

Второй тур президентских выборов запланирован на 27 и 28 января.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Благодаря тому, что в понедельник суд оправдал Бабиша по делу о незаконном использовании субсидии в 2 млн евро от ЕС, политик получил дополнительный импульс перед выборами.

Павел, как отмечают западные СМИ, придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.