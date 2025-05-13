В Германии пресекли деятельность крупной праворадикальной ячейки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии пресекли деятельность группировки "Королевства Германия" - крупнейшей ячейки праворадикального движения рейхсбюргеров, сообщает AP.

"Члены группировки "Королевство Германия" создали в нашей стране "контргосударство" и экономические преступные структуры", - заявил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

Полиция задержала четырех представителей руководящего состава группировки, включая ее основателя Петера Фицека, провозгласившего себя "Петером I Королевства Германия". В операции против группы участвуют восемь сотен полицейских, с утра 13 мая в домах и офисах, связанных с организацией, проходят обыски.

Все онлайн-ресурсы ячейки будут заблокированы, а ее активы - изъяты для предотвращения дальнейшего использования финансов в экстремистских целях.

Рейхсбюргеры, или "граждане Рейха" не признают современную германскую государственность. Члены движения считают себя гражданами Германской империи, отрицают законы ФРГ, ее парламент, суды, отказываются платить налоги и штрафы.

Ранее власти Германии уже принимали меры против членов движения. В 2022 году полиция задержала 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных оказался активный сторонник рейхсбюргеров принц Генрих XIII Рейсс, которого в случае успеха заговора предполагалось назначить регентом.