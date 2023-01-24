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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

На Украине ввели санкции против 22 представителей РПЦ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Санкции против 22 представителей Русской православной церкви ввел президент Украины Владимир Зеленский, сообщили украинские СМИ.

В список вошли глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и его заместитель Вахтанг Кипшидзе, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Кроме того, санкции введены против племянника патриарха Кирилла протоиерея Михаила Гундяева, протоиерея Андрея Ткачева, протоиерея Артемия Владимирова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова и других.

Санкции подразумевают блокировку активов, запрет совершения сделок по ценным бумагам, перевозки и транзита ресурсов через Украину и другие ограничения. Ограничительные меры в отношении шести человек из списка введены на 30 лет, в отношении остальных - на пять лет.

Украина РПЦ Владимир Зеленский
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