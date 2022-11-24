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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

РПЦ обвинила власти Украины в грубом вмешательстве в церковную жизнь

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в Киево-Печерской лавре - это грубейшая попытка вмешательства властей Украины в жизнь церкви, и она вписывается в контекст борьбы со всем русским, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Антоний.

"То, что происходит сегодня, это новая, к сожалению, попытка властей Украины лишить нас того духовного единства, которое и может обеспечить Православная церковь", - сказал митрополит в четверг в Казани на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

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По его словам, каждый день поступают тревожные сигналы. "Буквально вчера произошли обыски в Киево-Печерской лавре. Это величайшая святыня для нашей церкви. Туда пришли представители СБУ, которые искали там подтверждение выдвигаемого ими тезиса о том, что Украинская православная церковь, находящаяся в единстве с Московским патриархатом, является некой пятой колонной на Украине", - отметил архиерей.

Незадолго до этого, продолжил он, прошли обыски у авторитетных митрополитов, возглавляющих епархии УПЦ, и у некоторых из них были найдены пасхальные послания патриарха Кирилла, которые "всегда направляются во все епархии".

Затем, напомнил он, в Верховную раду был внесен законопроект о запрете УПЦ. "Все это, конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви, все это вписывается в контекст борьбы со всем русским, что сегодня происходит на Украине", - сказал митрополит Антоний.

В то же время, несмотря на годы целенаправленной борьбы с канонической церковью на Украине, верующие, по словам митрополита, проявляют удивительное единомыслие.

"Они стойко сопротивляются любым попыткам лишить их возможности принадлежать к той церкви, к которой они хотят принадлежать (...) Наши прихожане молятся буквально в парках (...) Они имеют очень мощный духовный стержень, который помогает им сопротивляться этим гонениям на Православную церковь. Глубоко убежден, что эта сила поможет противостоять и тем вызовам, которые сегодня, к сожалению, испытывает Православная церковь на Украине", - добавил митрополит.

РПЦ Украина Киево-Печерская лавра
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