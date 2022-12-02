В РПЦ раскритиковали планы Киева запретить Украинскую православную церковь

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают, что намерение властей Украины запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, направлено против наиболее беззащитной части украинского населения.

"Руководство Украины готово действовать против собственного населения, причем его самой беззащитной и безответной части - верующих и духовенства крупнейшей и единственной канонической Православной Церкви на Украине", - написал в пятницу в своем телеграм-канале представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

Так он прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, который предполагает подготовку к полному запрету Украинской православной церкви (УПЦ).

По мнению Легойды, законопроект попирает не только нормы права, но и указывает на "утрату остатков здравого смысла", учитывая, что УПЦ всегда поддерживала свой народ и украинское государство всем, чем могла, всегда призывала к миру и молилась за мир.

Представитель Московского патриархата отдельно отметил тот факт, что, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы.

"Каким образом эта задача будет реализована, если нарушение свободы совести является целью и сутью данного законопроекта, остается загадкой", - добавляет от себя Легойда, сожалея, что "разменной монетой политических игр могут стать безвинные люди - простые верующие и скромные, честные священники Украинской Православной Церкви, вся вина которых в том, что они хранят веру своих отцов".