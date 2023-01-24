Берлин призвал имеющие танки Leopard страны обучать украинских военных пользоваться ими

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Союзники ФРГ, у которых есть немецкие танки Leopard 2, уже сейчас могут начинать обучать украинских военнослужащих пользоваться ими, даже если Берлин еще не одобрил их поставку на Украину, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть готовые к передаче танки Leopard, обучать украинских военных пользоваться ими", - приводят европейские СМИ слова министра.

При этом, говоря непосредственно о возможности поставок таких танков Киеву, он вновь отметил, что Германия "должна тщательно подумать о том, что она может сделать".

"Я понимаю обеспокоенность и опасения наших украинских друзей. Германия несет ответственность и играет особую роль", - указал Писториус.

Ранее сообщалось, что власти Польши запросили у ФРГ разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину. Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении просить у Германии разрешение на отправку танков Leopard Украине. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.