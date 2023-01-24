Rheinmetall весной вернет в строй 29 танков Leopard, их должны передать Чехии и Словакии

При этом правительство Германии может изменить решение о предназначении танков

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG этой весной завершит ремонт 29 танков Leopard 2, и их должны отправить Чехии и Словакии взамен техники, передаваемой этими странами Украине, сообщает ZDF со ссылкой на руководство компании.

"По информации от оружейной компании Rheinmetall, эти Leopard 2, предназначенные для Чехии и Словакии, будут готовы этой весной после ремонта", - передает телекомпания.

"Эти танки принадлежат правительству Германии. Поэтому оно может делать с ними, что захочет", - приводит ZDF слова исполнительного директора компании Армина Паппергера.

В свою очередь неназванный представитель концерна заявил агентству RND, что эти 29 танков будут готовы к использованию в апреле или мае.

Между тем Паппергер напомнил, что концерн также имеет непосредственно в собственности еще 22 танков Leopard. Он отметил, что процесс восстановления их боеспособности, вопреки мнению ряда политиков, быстрым не будет и продлится до конца года.

Ранее в компании заявляли RND, что всего Rheinmetall AG теоретически сможет поставить какой-либо стороне всего 139 танков - 51 танк Leopard 2 и 88 танков Leopard 1.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники Германии, у которых есть немецкие танки Leopard 2, уже сейчас могут начинать обучать украинских военнослужащих пользоваться ими, даже если Берлин еще не одобрил поставку этих танков на Украину.

До этого власти Польши запросили у Германии разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину: без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.