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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Польши запросили у ФРГ разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg.

Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении просить у Германии разрешение на отправку танков Leopard Украине. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.

Между тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможные поставки немецких танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущего российско-германских отношений.

"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке, и сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и другими странам Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений".

Польша Германия Украина
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