General Electric вернулась к прибыли в IV квартале

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - General Electric вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, а рост выручки компании превысил ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, в октябре-декабре прошлого года она получила чистую прибыль в размере $2,13 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с убытком в $3,84 млрд, или $3,55 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,24 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,15 на акцию.

Квартальная выручка GE увеличилась на 7,5%, до $21,79 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $21,25 млрд.

Показатель свободного денежного потока составил $4,3 млрд, превысив прогноз в $3,98 млрд.

Опубликованный во вторник отчет стал последним для компании в ее прежнем виде. Как сообщалось, в декабре совет директоров GE одобрил выделение подразделения GE HealthCare в отдельный бизнес, акции которого начали торговаться самостоятельно 4 января. Энергетический бизнес, как ожидается, будет выделен в начале 2024 года.

Выручка GE HealthCare в четвертом квартале сократилась на 0,4% в годовом выражении, до $5,28 млрд. Доходы в сфере возобновляемой энергетики (GE Renewable Energy) увеличились на 3,7%, до $5,03 млрд, в сфере энергоснабжения (GE Power) – на 26,4%, до $5,44 млрд. Выручка авиационного подразделения (Aerospace) подскочила на 25,7%, до $9,68 млрд.

Совокупный объем заказов, полученных компанией в минувшем квартале, увеличился на 15%, до $25,4 млрд.

По итогам всего 2022 года GE зафиксировала чистый убыток в размере $64 млн по сравнению с убытком в $6,59 млрд годом ранее, а годовая выручка увеличилась на 3%, до $76,56 млрд.

Согласно прогнозу GE, ее прибыль без учета разовых факторов в 2023 году составит $1,6-2 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $2,37 на акцию. Рост выручки, как ожидается, составит 7-9% (high single digits).

Акции GE дорожают на 1,6% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 40%, до $84,88 млрд.