Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия просят ЕК о финансах для поставок газа из Азербайджана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Венгрия приветствует планы Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

"Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для получения (дополнительного - ИФ) объема азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в систему энергобезопасности Южной и Центральной Европы", - сказал Сийярто во вторник в Будапеште на совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января в Давосе заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров.

"В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта (в 2023 году - ИФ) составит 24 млрд кубометров. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", - сказал Алиев.

По его словам, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. Кроме этого, Венгрия, Сербия и еще ряд стран в Европе рассчитывают в 2023-2024 гг. начать закупки газа у Азербайджана.