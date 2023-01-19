Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров в год.

"В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост...", - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", - заявил президент Азербайджана.

"Общий же объем экспорта (в 2023 году - ИФ) составит 24 млрд кубометров", - отметил он.

По его словам, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе. "Для этого (увеличения поставок газа - ИФ) в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт - интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года - в Румынию", - подчеркнул президент Азербайджана.

В Давосе Алиев также провел встречу с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом.

По информации на сайте азербайджанского лидера, собеседники особо отметили роль Азербайджана в повышении значения транспортного коридора "Восток-Запад" и в связи с этим - Среднего коридора.

Али и Хан также обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, отметили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. "Бло подчеркнуто, что в Азербайджане проводится работа, направленная на поставку дополнительных объемов (газа - ИФ) в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях", - отмечается в информации.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });