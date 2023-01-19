Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров в год.

"В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост...", - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", - заявил президент Азербайджана.

"Общий же объем экспорта (в 2023 году - ИФ) составит 24 млрд кубометров", - отметил он.

По его словам, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе. "Для этого (увеличения поставок газа - ИФ) в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт - интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года - в Румынию", - подчеркнул президент Азербайджана.

В Давосе Алиев также провел встречу с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом.

По информации на сайте азербайджанского лидера, собеседники особо отметили роль Азербайджана в повышении значения транспортного коридора "Восток-Запад" и в связи с этим - Среднего коридора.

Али и Хан также обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, отметили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. "Бло подчеркнуто, что в Азербайджане проводится работа, направленная на поставку дополнительных объемов (газа - ИФ) в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях", - отмечается в информации.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.