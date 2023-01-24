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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

США могут объявить на этой неделе о поставках танков M1 Abrams Украине

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Администрация США на этой неделе, вероятно, заявит о планах поставить Украине танки M1 Abrams в рамках договоренностей с Германией, по условиям которых Берлин отправит Киеву танки Leopard 2, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Представители властей США заявили, что американская администрация все больше хочет направить значительное количество танков M1 Abrams Украине, и объявление об этих поставках может последовать на этой неделе", - пишет газета.

"Соответствующее заявление стало бы частью более масштабного соглашения с Германией, по которому бы Берлин согласился отправить малое количество Leopard 2, а также одобрил бы поставки танков немецкого производства Польшей и другими странами", - отмечает издание.

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В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Неназванный высокопоставленный представитель властей Германии при этом сказал, что Берлин и Вашингтон активно обсуждали вопрос передачи танков, и обе страны, вероятно, вскоре его урегулируют.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения. До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчеркивал, что Берлин не требует от США передавать американские танки Украине в качестве условия для одобрения поставок Киеву немецких танков Leopard 2.

Власти Польши во вторник запросили у Германии разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину: без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в Германии Leopard 2 третьей стороне. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее сказала, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.

Министр обороны Германии Борис Писториус между тем заявлял, что союзники Германии, у которых есть немецкие танки Leopard 2, уже сейчас могут начинать обучать украинских военнослужащих пользоваться ими, даже если Берлин еще не одобрил их поставку на Украину.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 тыс. 450 находятся на хранении.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

США Украина
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