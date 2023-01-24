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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams

Вашингтон может объявить о решении уже в среду

СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams
Танк M1 Abrams (архивное фото)
Фото: Ian Hitchcock/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков M1 Abrams, сообщает в среду Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

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"Один ее представитель (...) сказал, что администрация президента США Джо Байдена думает над отправкой 30 танков Abrams", - отмечает издание.

Ранее во вторник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что администрация США на этой неделе, вероятно, объявит о планах поставить Украине танки M1 Abrams в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин в свою очередь отправит Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

Между тем, один из представителей американских властей заявил Associated Press, что в Вашингтоне могут объявить о поставках танков уже в среду - вместе с заявлением властей ФРГ, что они разрешат Польше реэскпорт танков немецкого производства Leopard 2 на Украину.

Во вторник Der Spiegel сообщил со ссылкой на свои источники, что власти Германии решили отправить Украине танки Leopard 2 модификации А6 количеством не менее одной роты.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 тыс. 450 находятся на хранении.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Abrams
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