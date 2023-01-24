Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Германии решили отправить Украине танки Leopard 2 модификации А6. Об этом сообщает во вторник Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

"Решение принято: Германия отправит на Украину танки Leopard 2. По информации Der Spiegel, речь идет минимум о роте танков Leopard 2А6", - отмечает журнал.

Тем временем нидерландский премьер Марк Рютте заявил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung о возможности направить Украине 18 танков Leopard 2, взятых ранее Нидерландами в аренду у ФРГ.

"Можно купить 18 танков, арендуемых у Германии, и передать их Украине, заявил премьер Марк Рютте", - пишет издание.

Однако Рютте отметил, что речь идет о совместных действиях с такими странами, как Финляндия и Португалия, и решения по танкам пока нет.

Ранее во вторник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что администрация США на этой неделе, вероятно, заявит о планах поставить Украине танки M1 Abrams. Это может быть в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин в свою очередь отправит Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

Между тем агентство Bloomberg передавало со ссылкой на анонимные источники, что власти ФРГ, возможно, уже в среду предоставят разрешение Варшаве на передачу танков типа Leopard немецкого производства Украине: такой запрос Польша направила в Берлин во вторник.

Leopard 2 – основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.