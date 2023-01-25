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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

В Астане первые три бывшие точки McDonald's возобновили работу без названия

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Астане с 25 января возобновляют работу три ресторана сети, принадлежащей ТОО "Food Solutions KZ", которые раньше работали под брендом McDonald's. Теперь они будут работать без названия, сообщила пресс-служба управляющей компании.

Там заверили, что эти рестораны получили все необходимые продукты и готовы принимать посетителей.

В компании также пообещали, что все сотрудники ресторанов, работавшие в них на момент закрытия, сохранят свои рабочие места, зарплату и другие условия труда в полном объеме.

23 января в Алма-Ате возобновили работу еще пять ресторанов этой сети. Они тоже работают пока без названия. На тот момент в Food Solutions KZ обещала в скором времени обнародовать обновленное меню, новое название и график открытия других точек сети.

Американская сеть McDonald's проработала в Казахстане шесть лет. В стране было 24 ресторана сети - в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

В ноябре 2022 года заведения McDonald's перестали работать в Казахстане из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане - Кайрата Боранбаева. Боранбаев был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Сейчас его уже судят, журналистам недавно запретили вести аудио- и видеозаписи на процессе.

В январе управлявшая сетью McDonald's в Казахстане Food Solutions KZ объявила о прекращении сотрудничества с американским брендом. По данным Bloomberg, это решение было принято потому, что McDonald's не смогла найти в Казахстане замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране. Как сказал гендиректор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов, сеть ресторанов McDonald's в Казахстане продолжит работу под локальным брендом.

Казахстан McDonald's Food Solutions KZ Астана Алма-Ата
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