Еще шесть бывших ресторанов McDonald's возобновляют работу в городах Казахстана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Еще шесть ресторанов сети, принадлежащей ТОО "Food Solutions KZ", ранее работавших под брендом McDonald's, возобновляют работу в Алма-Ате, Караганде и Костанае, сообщила пресс-служба управляющей компании.

"26-27 января откроются еще четыре ресторана в Алма-Ате, а также ресторан в Караганде и Костанае", - говорится в сообщении.

Ранее компания уже возобновила работу пяти ресторанов в Алма-Ате и трех в Астане, пока они работают без названия.

Сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. после шести лет работы на казахстанском рынке уходит из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ (управляла сетью ресторанов McDonald's в Казахстане) объявила в начале января. Такое решение McDonald's, по данным Bloomberg, приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечали источники Bloomberg. Сеть объединяла 24 заведения в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

Как сообщал гендиректор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов, сеть ресторанов McDonald's в Казахстане в связи с уходом американского бренда с казахстанского рынка продолжит работу под локальным брендом. При этом переговоры с российской сетью "Вкусно - и точка", пришедшей на смену McDonald's в РФ, о работе под ее брендом не ведутся. "Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться (...). Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - говорил Машанов.

По его словам, компания вела работу над новым названием сети ресторанов.

Свою работу казахстанские рестораны McDonald's приостановили еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане - Кайрата Боранбаева. Он был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре Агентство по финмониторингу Казахстана объявило о завершении расследования дела. По данным ведомства, Боранбаев и ряд других лиц в 2019 году через подконтрольную компанию похитили средства госкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. Похищенные средства затем были легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме.

Комментируя вопрос о работе на казахстанском рынке, владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор ранее отмечал, что работа в этой стране для компании невозможна из-за договоренностей с McDonald's. "Что касается Казахстана и где находится McDonald's (. . .) При подписании документов, которые я подписывал с головной корпорацией, я не имею права там находиться с новым брендом", - пояснил он.

Сеть "Вкусно - и точка" объединяет 840 заведений, в 2023 году планирует открыть 50 новых ресторанов.

55-летний Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.