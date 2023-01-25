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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

На учениях РФ и Белоруссии летчики отрабатывают разведку, патрулирование и подавление ПВО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Летные экипажи отрабатывают ведение воздушной разведки, патрулирование воздушного пространства истребителями и подавление ПВО противника в ходе летно-тактического учения РФ и Белоруссии, сообщает в среду белорусское Минобороны.

"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и РФ авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооруженных сил продолжают выполнение задач по предназначению. На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении.

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"С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Республики Беларусь", - добавили в белорусском военном ведомстве.

Также сообщается, что в "проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок, для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами".

Совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил), стартовало 16 января. Учение проходит на белорусской территории, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.

Целью учения было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе отрабатывается ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства над границей, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.

Белоруссия Россия
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