Белорусские и российские летчики отрабатывают перебазирование на аэродромы в России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ходе продолжающегося в Белоруссии совместного летно-тактического учения белорусские и российские авиаподразделения отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы в России, сообщило белорусское Минобороны.

Учения продолжаются с 16 января. В них участвуют авиаподразделения двух стран, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Учение проходит на белорусской территории, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.

Целью учения было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе отрабатывается ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства над границей, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.