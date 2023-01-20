Российские и белорусские летчики отработали удары по средствам ПВО условного противника

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На продолжающихся российско-белорусских учениях авиация отработала удары по средствам ПВО условного противника, сообщило белорусское Минобороны.

"Все экипажи отработали по запланированному заданию. Белорусские Су-30СМ прикрывали ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые отработали по заданным целям. В дальнейшем штурмовая авиация нанесла поражение средствам ПВО условного противника и его командным пунктам. Экипажи вертолетов Ми-24 нанесли удары по опорным пунктам условного противника. А экипажем Ми-8МТВ-5 были отработаны поисково-спасательные задачи", - уточнили в ведомстве.

Учения проходят с 16 января с участием всех аэродромов и полигонов ВВС, а также и войск ПВО Белоруссии.

Целью учения было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе отрабатывается ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства над границей, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.