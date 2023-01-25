Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Эстония нашла замену переданному Украине оружию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эстония компенсировала переданное Украине оружие, что позволило увеличить обороноспособность республики, заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Все, что передается (Украине), либо уже заменено, либо заменяется нашими или союзными возможностями. Например, HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства ПВО. У нас есть гаубицы K9, которые заменили гаубицы, которые мы передаем. Мы все равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них", - сказала Каллас на "правительственном часе" в парламенте.

Таким образом, по ее словам, обороноспособность Эстонии "усилилась, а не уменьшилась".

Каллас отметила также, что за последний год Эстония закупила боеприпасов больше, чем приобрела за последние 30 лет в целом, и сообщила, что к 2025 году будет получено боеприпасов еще на 900 млн евро.

Премьер также напомнила об идущей гибридной войне, в том числе энергетической и кибервойне, отметив: "Люди не знают о кибератаках на различные базы данных в Эстонии, потому что страна вложила значительные средства в повышение кибервозможностей и устойчивости киберсистем к атакам".

Эстония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

В аэропорту Берлина отменены все рейсы в связи с забастовкой

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });