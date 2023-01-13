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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Эстония исчерпала возможности принимать украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении, сказал журналистам глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

"До сей поры мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей. Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, и в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите", - уточнил министр.

Он подчеркнул, что это возможность и перспектива для украинцев, но не давление на них и тем более не требование. Те, кто хотел бы остаться в Эстонии, потому что у них здесь родственники, смогут остаться.

Помощь Финляндии нужна, чтобы из-за падения качества оказываемой поддержки, например, в системе здравоохранения или образования, не пострадали бы как беженцы, так и жители Эстонии, объяснил министр.

По данным МВД, пока около 66 тысяч беженцев с Украины сообщили о намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тысяч прошений о получении временной защиты. Число прибывающих беженцев постепенно снижается и в последний месяц в основном остается на уровне меньше 100 человек в день.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Эстония Украина Финляндия МВД Лаури Ляэнеметс
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