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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

США намерены произвести для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, которые затем поставят Украине, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией. Танки построит компания General Dynamics Corp.", - информирует агентство.

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Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины".

Между тем ожидается что в 20:00 по московскому времени президент США Джо Байден выступит по вопросу оказания американской помощи Киеву и объявит о поставках танков Украине.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагает более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.

Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

M1 Abrams США Украина
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