Песков выразил мнение, что танки из США не помогут украинской армии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Идея поставок американских танков "Абрамс" на Украину провальная, ее авторы переоценивают потенциал украинских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о возможности подобных поставок.

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные", - добавил представитель Кремля.

Одновременно Песков обратил внимание на высокую стоимость "Абрамсов", заявив, что "все это ляжет и ложится, в первую очередь, на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы, как всегда, останутся, как минимум, при своих, а, скорее всего, с хорошими барышами".

Кроме того, он обратил внимание, что в США, как и в ФРГ в аналогичной ситуации с поставками германских танков на Украину звучит "очень много взаимоисключающих заявлений, сообщений СМИ, утечек и так далее".

"Понятно, что не все там гладко: и в самом альянсе не все гладко, и с наличием танков не все гладко", - сказал Песков.

Ранее во вторник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что администрация США на этой неделе, вероятно, объявит о планах поставить Украине танки M1 Abrams в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин в свою очередь отправит Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

В среду издание Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что власти США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков M1 Abrams.