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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Берлин разрешит другим странам тоже поставлять Киеву такие танки

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2
Фото: Philipp Schulze/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого правительства.

"Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину", - отмечает агентство.

В Берлине пояснили, что в скором времени начнут на территории ФРГ обучение украинских танкистов на Leopard 2.

Помимо самих танков, власти Германии собираются передать Украине боеприпасы к ним, а также - снабдить всем необходимым для ремонта Leopard 2.

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В свою очередь, агентство EFE сообщает со ссылкой на власти Германии, что их конечной целью станет "быстрая отправка двух батальонов танков Leopard 2", а нынешнее решение по 14 танкам Leopard 2 - это первый шаг в реализации этого плана.

В заявлении канцлера ФРГ, выдержки из которого приводит агентство, указано, что Германия в вопросе передачи танков Киеву "действует в тесной координации" с союзниками.

"Решение принято в рамках нашего известного всем подхода - максимально возможной поддержки Украины", - отмечается в заявлении.

Ранее в среду министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил на пресс-конференции в Риге, что страна готова принять участие в той или иной мере в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину.

Отвечая на вопрос об участии в поставке танков Leopard 2 на Украину, он сказал: "У нас также есть "Леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет - теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета - мы готовы участвовать так или иначе".

Кроме того, в среду газета El Pais написала, что Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать.

24 января власти Польши сообщили, что запросили разрешение у Берлина на поставку на Украину танков Leopard 2.

20 января правительство Нидерландов заявило о готовности, если потребуется, рассмотреть вопрос о передаче Украине танков Leopard 2.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Германия Украина Leopard 2
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