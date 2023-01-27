Трамп сказал, что смог бы за сутки урегулировать кризис на Украине, будь он президентом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будь он сейчас главой Белого дома, он бы смог за сутки урегулировать ситуацию на Украине.

"Если бы я был президентом, война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, но даже сейчас, если бы я был президентом, я бы смог договориться об окончании этой ужасной и быстро усугубляющейся войны в течение 24 часов", - написал он в соцсети Truth Social.

Незадолго до этого Трамп там же высказал мнение, что отправка Украине танков может привести к значительной эскалации ситуации: "Сначала танки, потом ядерное оружие". В этом же сообщении он призвал действующего президента США Джо Байдена "прекратить эту безумную войну".

Байден 25 января объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Позднее в Пентагоне уточнили, что передать эти танки немедленно не получится, поскольку на складах их нет в достаточном количестве.

27 января в Кремле сказали, что согласны с Трампом.

"Наверное, теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что пока "нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать".

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.